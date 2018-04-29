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На Херсонщині знайшли мертвим начальника райвідділу поліції

Неділя, 29 квітня 2018, 17:02

На Херсонщині знайшли мертвим начальника районного відділення поліції ГУ Національної поліції в області.

Про це повідомили в неділю у прес-службі ГУ Національної поліції в Херсонській області.

"На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один із колег", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Проводяться службове розслідування та необхідні слідчі дії.

За інформацією джерел "Укрінформу", померлим є начальник Горностаївського райвідділення Національної поліції в Херсонській області. Його нібито знайшли повішеним вдома.

"Українська правда" у Threads

Теми: Херсонська областьполіція
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