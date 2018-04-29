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На Херсонщине нашли мертвым начальника райотдела полиции

Воскресенье, 29 апреля 2018, 17:02

На Херсонщине нашли мертвым начальника районного отделения полиции ГУ Национальной полиции в области.

Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Херсонской области.

"На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводятся служебное расследование и необходимые следственные действия.

По информации источников "Укринформа", умершим является начальник Горностаевского райотдела Национальной полиции в Херсонской области. Его якобы нашли повешенным дома.

Темы: Херсонская областьполиция
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