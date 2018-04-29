Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ кажуть, що лідер протестів у Вірменії назвав Росію орієнтиром

Неділя, 29 квітня 2018, 17:11

Лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з делегацією Держдуми Росії заявив, що його пріоритет зовнішньої політики — це орієнтир на Москву.

Про це повідомив заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький, передає "РИА Новости".

"Він заявив про те, що Росія для нього пріоритет, євразійське економічне співробітництво, ОДКБ, охорона кордону нашими прикордонними службами, розміщення 205-ї бригади. Загалом те, що стосується зовнішньої політики, — це орієнтир на Росію. Це ним було заявлено", - сказав Водолацький.

Делегація російських депутатів і сенаторів, яка перебуває з візитом в Єревані, зустрілася з усіма фракціями Національних зборів (парламенту) Вірменії.

Як відомо, прем'єр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Попри відставку Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані. На 1 травня вірменська опозиція скликає в Єревані масові протести.

Опозиційна парламентська фракція "Елк" висунула на посаду прем’єра кандидатуру Пашиняна.

Правляча Республіканська партія Вірменії (РПА), лідером якої є колишній президент і екс-прем'єр Серж Саргсян, оголосила, що не висуватиме кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Партія "Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" оголосила про вихід з парламентської коаліції і заявила, що підтримає кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра.

Парламент Вірменії обиратиме нового прем’єра 1 травня. Пашинян закликає республіканців підтримати його кандидатуру.

Європейська правда

Теми: Вірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
Вірменія
Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії
У Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон
Прем'єр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху
Останні новини
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: