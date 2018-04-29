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В РФ говорят, что лидер протестов в Армении назвал Россию ориентиром

Воскресенье, 29 апреля 2018, 17:11

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян на встрече с делегацией Госдумы России заявил, что его приоритет внешней политики — это ориентир на Москву.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, передает "РИА Новости".

"Он заявил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205-й бригады. В общем то, что касается внешней политики, — это ориентир на Россию. Это им было заявлено", - сказал Водолацкий.

Делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, встретилась со всеми фракциями национального собрания (парламента) Армении.

Как известно, премьер Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Несмотря на отставку Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены. На 1 мая армянская оппозиция созывает в Ереване массовые протесты.

Оппозиционная парламентская фракция "Елк" выдвинула на пост премьера Пашиняна.

Правящая Республиканская партия Армении (РПА), лидером которой является бывший президент и экс-премьер Серж Саргсян, объявила, что не будет выдвигать кандидата на должность премьер-министра.

Партия "Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" объявила о выходе из парламентской коалиции и заявила, что поддержит кандидатуру Пашиняна на пост премьера.

Парламент Армении выберет нового премьера 1 мая. Пашинян призывает республиканцев поддержать его кандидатуру.

Европейская правда

Темы: Армения
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