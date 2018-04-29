АТО: у неділю 13 обстрілів, постраждалих немає

93 перегляди
Неділя, 29 квітня 2018, 18:42

Станом на 18.00 неділі зафіксовано 13 обстрілів українських опорних пунктів.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по українських укріпленнях поблизу населеного пункту Причепилівка.

На Донецькому напрямку з підствольних гранатометів та стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли оборонців Водяного та Авдіївки.

Крім цього, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по захисниках Красногорівки і Шахти "Бутівка". Також стрілецьку зброю окупанти застосували в районі Мар’їнки та Широкиного.

Українська правда
Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
У Міноборони розповіли про стан поранених військових 29 квітня 2018, 13:45
Доба в АТО: 61 обстріл, 7 поранених і травмованих 29 квітня 2018, 06:47
Штаб: У зоні АТО - 21 обстріл, п'ятеро поранених і травмованих 28 квітня 2018, 19:17
Усі новини
Головні новини
Українцю Грибу в РФ продовжили арешт ще на 2 місяці
Українські туристи вилетять з Єгипту лише 30 квітня – МЗС
Вибори в ОТГ: підкуп горілкою, незаконна агітація, бюлетені на вулиці
Туристи досі не можуть вилетіти з Єгипту в Україну, а з Києва до Єгипту
Усі новини