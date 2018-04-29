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АТО: у неділю 13 обстрілів, постраждалих немає

Неділя, 29 квітня 2018, 18:42

Станом на 18.00 неділі зафіксовано 13 обстрілів українських опорних пунктів.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по українських укріпленнях поблизу населеного пункту Причепилівка.

На Донецькому напрямку з підствольних гранатометів та стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли оборонців Водяного та Авдіївки.

Крім цього, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по захисниках Красногорівки і Шахти "Бутівка". Також стрілецьку зброю окупанти застосували в районі Мар’їнки та Широкиного.

Українська правда
Теми: АТО
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