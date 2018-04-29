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АТО: в воскресенье 13 обстрелов, пострадавших нет

Воскресенье, 29 апреля 2018, 18:42

По состоянию на 18.00 воскресенья зафиксировано 13 обстрелов украинских опорных пунктов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

На Луганском направлении из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по украинским укреплениям вблизи населенного пункта Причепиловка.

На Донецком направлении из подствольных гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреляли защитников Водяного и Авдеевки.

Кроме этого, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по защитникам Красногоровки и Шахты "Бутовка". Также стрелковое оружие оккупанты применили в районе Марьинки и Широкино.

Украинская правда
Темы: АТО
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