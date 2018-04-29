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Глава УПЦ КП просить світ не допустити вигнання церкви з ОРДЛО

Неділя, 29 квітня 2018, 21:11
Глава УПЦ КП просить світ не допустити вигнання церкви з ОРДЛО

Патріарх УПЦ КП Філарет звернувся до міжнародної спільноти з проханням не допустити актів насильства та інших порушень принципів релігійної свободи в ОРДЛО.

Про це йдеться у відкритому листі Філарета до країн-учасниць "Мінського процесу", США, ЄС, ООН та ОБСЄ "Щодо посилення утисків прав вірних Київського Патріархату та інших релігійних організацій у окремих районах Донецької та Луганської областей", опублікованому на сайті УПЦ КП.

Патріарх зазначає, що останнім часом в ОРДЛО було прийнято рішення про те, що релігійні громади, що діють на цій території, мають "зареєструватися за місцевим законодавством".

Так, священикам Київського Патріархату в ОРДЛО було повідомлено представником "влади", що протягом одного місяця релігійні громади мають бути "зареєстровані за законом республіки".

У разі, якщо протягом цього терміну "реєстрація" не відбудеться – релігійні громади будуть позбавлені прав на землю та майно, в тому числі храми, їхня діяльність буде заборонена, а священики – будуть "вислані з території республіки".

У листі наголошується, що так звані Донецька та Луганська "народні республіки" не є державами і не визнані в якості держави жодною країною – членом ООН.

"Вимога до релігійних організацій, які діють на території ОРДЛО, "реєструватися за республіканським законодавством" є неприйнятною і не може бути виконана, адже це означатиме порушення законодавства України", - пише Філарет.

Він звертається до країн-учасниць "Мінського процесу" та до міжнародної спільноти із закликом вжити невідкладних заходів з метою не допустити ще більшого порушення принципів релігійної свободи в цьому регіоні.

"Зокрема звертаюся до Російської Федерації, яка де-факто контролює вказані райони, а також до Московського Патріархату, який має в цих районах істотне представництво і вплив, зупинити провокаційні дії "влади де-факто" в ОРДЛО", - йдеться в листі.

Українська правда

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Теми: церкваОРДЛО
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