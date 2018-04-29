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"Динамо" в Полтаві отримало важку перемогу над "Ворсклою"

Неділя, 29 квітня 2018, 21:25

Київське "Динамо" у завершальному матчі 29 туру Прем`єр-Ліги здолало полтавську "Ворсклу" з рахунком 1:0.

Перший тайм матчу у Полтаві пройшов за переваги столичної команди, хоча гольових моментів біля воріт Богдана Шуста майже не було.

На старті заключної 45-хвилинки небезпечні удари по воротах "Ворскли" завдавали Циганков та Вербич. Забило "Динамо" на 63-й хвилині, після того як спрацювала заміна Олександра Хацкевича. Після прострілу з флангу від Кендзьори Мбокані ударом з метрів 12-ти пробив у кут воріт "Ворскли" - 0:1.

 

Через десять хвилин після пострілу Шапаренка ворота господарів рятує стійка, а удар на добивання від Мбокані був неточним. В останні десять хвилин полтавчани побігли вперед, але реальних моментів біля воріт Бойка не було.

Інші матчі 29-го туру УПЛ закінчилися з такими результатами: "Маріуполь" - "Шахтар" 0:1, "Зірка" - "Олімпік" 2:0, "Карпати" - "Олександрія" 1:2, "Сталь" - "Чорноморець" 1:2, "Зоря" - "Верес" 1:0.

Микола Аврамчук, для УП

Теми: спорт
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