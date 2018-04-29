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"Динамо" в Полтаве получило тяжелую победу над "Ворсклой"

Воскресенье, 29 апреля 2018, 21:25

Киевское "Динамо" в заключительном матче 29 тура Премьер-Лиги одолело полтавскую "Ворсклу" со счетом 1: 0.

Первый тайм матча в Полтаве прошел с преимуществом столичной команды, хотя голевых моментов у ворот Богдана Шуста почти не было.

На старте заключительной 45-минутки опасные удары по воротам "Ворсклы" наносили Цыганков и Вербич. Забило "Динамо" на 63-й минуте, после того как сработала замена Александра Хацкевича. После прострела с фланга от Кендзеры Мбокани ударом метров с 12-ти пробил в угол ворот "Ворсклы" - 0:1.

 

Через десять минут после выстрела Шапаренко ворота хозяев спасает стойка, а удар на добивание от Мбокани был неточным. В последние десять минут полтавчане побежали вперед, но реальных моментов у ворот Бойко не было.

Другие матчи 29-го тура УПЛ закончились с такими результатами: "Мариуполь" - "Шахтер" 0:1, "Зирка" - "Олимпик" 2:0, "Карпаты" - "Александрия" 1:2, "Сталь" - "Черноморец" 1:2, "Зоря"-"Верес" 1:0.

Николай Аврамчук, для УП

Темы: спорт
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