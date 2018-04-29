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У Кременчуці побили члена партії Саакашвілі

Неділя, 29 квітня 2018, 23:03

У Кременчуці Полтавської області побили члена партії "Рух нових сил" Олега Філіпаса.

Як повідомляє прес-служба партії, озброєні люди увірвалися до його приватного будинку і завдали численних ударів.

У постраждалого поламані дві руки і чисельні переломи. У четвер його мають оперувати.

"Олег Філіпас пов'язує напад зі своєю політичною активністю - саме він організовував віче за імпічмент президенту Петру Порошенко в своєму місті. Та й ніякого бізнесу Олег не має, як і ворогів", - заявили в партії.

Там додали, що постраждалий також вважає напад помстою за його публікації "відносно місцевих бариг і схем, за якими вони розкрадають місцеві бюджети".

Разом з тим, поліція Полтавщини повідомила, що розслідує факт спричинення тілесних ушкоджень жителю Кременчука.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за двома статтями Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122) та порушення недоторканості житла (ст. 162).

"За свідченнями 52-річного потерпілого до його побиття причетні троє чоловіків. Незнайомці увірвалися до приватного будинку, в якому перебував кременчужанин, та, завдавши численних ударів, зникли у невідомому напрямку", - повідомили в поліції.

Українська правда
Теми: КременчукСаакашвіліполіція
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