В Кременчуге избили члена партии Саакашвили

В Кременчуге Полтавской области избили члена партии "Рух нових сил" Олега Филипаса.

Как сообщает пресс-служба партии, вооруженные люди ворвались в его частный дом и нанесли многочисленные удары.

У пострадавшего сломаны две руки и многочисленные переломы. В четверг его должны оперировать.

"Олег Филипас ​​связывает нападение со своей политической активностью - именно он организовывал вече за импичмент президенту Петру Порошенко в своем городе. Да и никакого бизнеса Олег не имеет, как и врагов", - заявили в партии.

Там добавили, что пострадавший также считает нападение местью за его публикации "относительно местных барыг и схем, по которым они разворовывают местные бюджеты".

Вместе с тем, полиция Полтавской области сообщила, что расследует факт причинения телесных повреждений жителю Кременчуга.

В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по двум статьям Уголовного кодекса Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122) и нарушение неприкосновенности жилища (ст. 162).

"По показаниям 52-летнего пострадавшего к его избиению причастны трое мужчин. Незнакомцы ворвались в частный дом, в котором находился кременчужанин, и, нанеся многочисленные удары, исчезли в неизвестном направлении", - сообщили в полиции.