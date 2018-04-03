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Холодницький про злощасний акваріум: Рибки не винні

Вівторок, 3 квітня 2018, 12:50
Акваріум дістався Холодницькому разом із кабінетом
Ельдар Сарахман, УП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький каже, що готовий вибачитися за якісь свої вирази, якщо вони є образливими.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

 
Ельдар сарахман

"Там вже мені й антисемітизм приписують. Ну, подивимось. Це вже аби пішов – припишемо все що хочеш", – нарікає керівник САП.

На запитання, чи дійсно допускав він якісь антисемітські висловлювання, Холодницький зазначив:

"Не знаю. Я не пам'ятаю. Якщо я щось таке й говорив, то готовий публічно вибачитися. Треба просто послухати, час же пройшов. Але якщо там дійсно є питання, які можуть трактуватися двояко, то я не буду доводити якусь свою позицію, я просто скажу "вибачте". Мені корона не спаде. Помилки також треба визнавати".

Холодницький зазначив, що має намір переслухати записи, зроблені в його кабінеті.

"…послухаю обов'язково. Адже до тих скарг мають бути долучені диски. Уже ж не плівки, ми в ХХІ столітті живемо – зараз диски. Я хочу подивитися текст повністю. І не просто слова, а дії, які були після тих слів зроблені", – сказав він.

Що ж до акваріуму, на який було встановлено апаратуру для прослуховування в кабінеті керівника САП, Холодницький пояснює, що це державна власність з інвентарним номером, а на запитання, "якби ви мали змогу повернутися в той момент, коли вперше зайшли в цей кабінет, чи лишили б цей злощасний акваріум тут", відповідає:

"Так. Акваріум хороший, рибки не винні. До чого тут акваріум? Не було б у ньому, було б у годиннику, в лампочці, в дверях, у телевізорі, в портреті Шевченка, в тризубі, в фікусі, в прапорі… Тут є де розвернутися".

 
Той самий акваріум...
ельдар сарахман

Детальніше про відповіді на закиди і обвинувачення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника читайте в інтерв'ю Назара Холодницького "Українській правді"

Роман Романюк, Ельдар Сарахман, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХолодницькийАнтикорупційна прокуратураНАБУскандал
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