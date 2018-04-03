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Сущенко передав з СІЗО дві картини, намальовані чаєм та цибулею

Вівторок, 3 квітня 2018, 13:13

Незаконно заарештований у Москві журналіст Роман Сущенко надіслав з листами із СІЗО "Лефортово" два нових малюнки.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на його дочку Юлію Сущенко.

"Сьогодні отримала чотири листи від батька. Датовані вони серпнем, вереснем та груднем 2017 року. Приємно здивували два нових малюнки. Цього разу батько нас "переніс" до передмістя італійського міста Парма та маяка Ар-Мен, який знаходиться у французькій Бретані. Дуже атмосферно", - розповіла вона. 

 

Обидва малюнки виконані на папері формату А4 за допомогою кулькових ручок, олівця, чаю та лушпиння цибулі.

 

Як написав сам Сущенко на зворотному боці зображення маяка, його побудували на рифі острова Іль-де-Сен на скелі Ар-Мен під час відливу. 

Через його ізольованість будівництво маяка розтягнулося на 14 років, а моряки називають маяк "Пекло Пекельне". 

Зазначається, що загалом Сущенко прислав 8 малюнків. До цього він зобразив весняний пейзаж, вид на Париж та місто Сен-Мало, швейцарське місто Женеву та італійське Перуджу, а також пейзаж української місцевості – річки Рось.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

В України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.

27 березня 2018 року Московський міськсуд продовжив арешт Сущенка на шість місяців.

У відповідь МЗС України висловило рішучий протест.

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