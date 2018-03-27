У Росії Сущенку продовжили арешт на півроку

Московський міськсуд продовжив на шість місяців арешт українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"За рішенням суду арешт Сущенка продовжили на шість місяців. Наступне засідання назначене на 28 березня", - пише видання.

У коментарі DW, адвокат Сущенка Марк Фейгін розповів, що слухання, скоріше за все, продовжаться весь квітень.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

В України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.