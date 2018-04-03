Рада провалила президентський закон про скасування декларацій для ГО

Верховна Рада відхилила законопроекти 6271 і 6674, якими пропонувалося замінити обов'язкове декларування доходів активістами на подачу ними спеціальних фінансових звітів.

Законопроекти голосувалися пакетом. Парламент не тільки не захотів ухвалювати їх у першому читанні, а й відмовився відправляти на доопрацювання в комітет або авторам.

Відтак, зазначив голова Верховної Ради Андрій Парубій, законодавчі ініціативи вважаються відхиленими.

Автором проекту 6271 є голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко з групою інших депутатів . Вони пропонували повністю скасувати обов'язок громадських активістів, що протидіють корупції в Україні, декларувати майно.

Законопроект 6674 зареєстрував президент Петро Порошенко. Він теж просив Раду скасувати декларування активістами доходів, але натомість додавав у законодавство вимогу про фінансове звітування громадських організацій.

Президентський закон підтримали всього 157 депутатів. З них 90 членів фракції БПП, 55 – "Народний фронт", Олександр Біловол з групи "Відродження", Ігор Молоток та Олександр Пономарьов з групи "Воля народу", і 9 позафракційних депутатів.

Раніше проект президента розкритикувала Венеціанська комісія. Вона вимагала від Порошенка повністю вилучити нові вимоги щодо фінансової звітності або принаймні суттєво зменшити їх, оскільки ця норма не відповідає міжнародним стандартам щодо свободи об'єднань.

Як відомо, раніше у вівторок депутати з кількох спроб так і не змогли включити до порядку денного ще кілька законопроектів про відтермінування та скасування декларування для громадських активістів.

27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Західні українські партнери розкритикували українські поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Порошенко згодом просив депутатів скасувати вимогу про зобов’язання громадських активістів подавати електронні декларації.

Євген Кізілов, УП

