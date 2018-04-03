Рада провалила президентський закон про скасування декларацій для ГО

Верховна Рада відхилила законопроекти 6271 і 6674, якими пропонувалося замінити обов'язкове декларування доходів активістами на подачу ними спеціальних фінансових звітів.

Законопроекти голосувалися пакетом. Парламент не тільки не захотів ухвалювати їх у першому читанні, а й відмовився відправляти на доопрацювання в комітет або авторам.

Відтак, зазначив голова Верховної Ради Андрій Парубій, законодавчі ініціативи вважаються відхиленими.

Автором проекту 6271 є голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко з групою інших депутатів . Вони пропонували повністю скасувати обов'язок громадських активістів, що протидіють корупції в Україні, декларувати майно.

Законопроект 6674 зареєстрував президент Петро Порошенко. Він теж просив Раду скасувати декларування активістами доходів, але натомість додавав у законодавство вимогу про фінансове звітування громадських організацій.

Проект президента розкритикувала Венеціанська комісія. Вона вимагала від Порошенка повністю вилучити нові вимоги щодо фінансової звітності або принаймні суттєво зменшити їх, оскільки ця норма не відповідає міжнародним стандартам щодо свободи об'єднань.

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Євген Кізілов, УП

