Рада не включила до порядку денного питання скасування декларування для ГО

Депутати Верховної Ради з кількох спроб так і не змогли включити до порядку денного законопроекти про відтермінування та скасування декларування для громадських активістів та іноземців, членів наглядових рад.

Попри вмовляння голови парламенту Андрія Парубія, який всіляко закликав нардепів голосувати, апелюючи до публічної позиції окремих народних обранців та позиції міжнародних партнерів, жодного разу під час голосування так і не вистачало голосів.

"Хотів би, щоб публічні заяви представників фракцій не розбігалися з голосуванням. Інакше це візантійщіна... Скасування е-декларування для членів громадських організацій - це позиція парламенту та президента", - сказав спікер ВР.

Про відмову голосувати за законопроекти №8120, №8120-1, №8209 та №8209-1 одразу заявили представники фракцій "Опозиційний блок", "Радикальної партії Олега Ляшка" та групи "Воля народу".

Так, в Опоблоці вважають, що є нагальніші питання, як, наприклад, боротьба з бідністю та звільнення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Представники "Волі народу" заявили, що готові дати 100% голосів за скасування декларування для ГО, але тільки якщо скасують і декларування для депутатів сільських та селищних рад.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вважає, що скасування декларування для "грантоїдів" не є доцільним і заявив, що президентом та Україною в цілому "управляють з іноземних посольств".

Представники "Блоку Петра Порошенка", Народного фронту", "Батьківщини" та Самопомічі" заявили про свою чітку позицію щодо відміни декларування для ГО.

Так, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак закликав підтримати законопроекти, щоб "виправити прикру помилку" парламенту.

Голова фракції "БПП" Артур Герасимов заявив, що фракція підтримує позицію президента Петра Порошенка щодо негайного скасування декларування.

Після тривалого обговорення, Парубій, намагаючись говорити якомога голосніше, щоб його почули серед крику у залі парламенту, ще кілька разів попросив підтримати чотири проекти для включення їх до порядку денного.

"Ми стоїмо лицем до лиця з російським агресором. Нам потрібна підтримка цивілізованого світу. Прошу, давайте підтримаємо скасування декларування", - сказав він.

Після обговорення спікер оголосив голосування.

За включення чотирьох проектів про скасування або відтермінування декларування для громадських активістів фракція БПП із 110 депутатів підтримку висловили лише 49, 7 - утрималися, а 54 - не голосували взагалі.

Зі 72 представників "Народного фронту" 64 проголосували "за", 8 - не голосували.

З 37 членів Опоблоку жоден не дав свого голосу "за", 20 висловилися проти, 3 - утрималися, 14 - не голосували.

З 24 представників фракції "Самопоміч" всі проголосували "за".

З 18 депутатів "Радикальної партії" лише 1 проголосував "за", 15 - проти, 2 - не голосували.

Всі 19 членів "Батьківщини" проголосували за включення законопроектів до порядку денного.

З 12 представників групи "Воля народу" ніхто не проголосував "за", 3 - проти, 9 - не голосували.

З 19 членів групи "Відродження" лише 9 проголосували "за", 1 - утримався, 9 не голосували.

Після чергової проваленої спроби, голова Ради заявив, що рішення не ухвалено і сказав, що депутати переходять до розгляду інших проектів, які стоять у порядку денному.

Раніше голова Верховної ради Андрій Парубій доручив парламентському комітету з питань протидії корупції провести екстрене засідання щодо розгляду двох законопроектів про відміну декларування для громадських активістів.

Раніше повідомлялося, у Верховні Раді зареєстровані два майже ідентичні законопроекти, які відміняють декларування для громадських активістів.

Раніше повідомлялося, що НАЗК підтримує скасування електронного декларування для учасників антикорупційних громадських організацій.

Як повідомлялося, 31 березня представниця Держдепартаменту США Гезер Науерт заявила, що Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій.

Раніше посли країн "Великої сімки" закликали Верховну Раду скасувати вимогищодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

Як відомо, 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю.

Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Керівництво "Центру протидії корупції" та залучені до роботи громадської антикорупційної організації експерти подали електронні декларації за 2017 рік, у яких серед іншого задекларовані коти, собаки та триметрова "антикорупційна дупа".