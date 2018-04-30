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В Уельсі автомобіль кілька разів в'їхав у натовп

Понеділок, 30 квітня 2018, 00:44
В Уельсі автомобіль кілька разів в'їхав у натовп

У Великій Британії в місті Ньюпорт легковий автомобіль кілька разів наїхав на натовп людей біля нічного клубу .

Про це пише Wales Online.

Інцидент стався о 5:30 ранку за місцевим часом. На опублікованих відеозаписах видно, як машина двічі швидко стартувала, б'ючи людей, які намагалися зупинити її. Потім, від'їхавши назад, водій, різко набираючи швидкість, поїхав вперед, збиваючи людей.

В результаті інциденту четверо людей були доставлені в лікарню, з них дві дівчини отримали травми, що потенційно можуть призвести до інвалідності.

Пізніше автомобіль було знайдено спаленим недалеко від місця події.

 

Як повідомила поліція, за підозрою в цьому злочину був затриманий 18-річний місцевий житель. В цей день в Ньюпорті проходив марафон, в котрому брали участь майже 6000 бігунів. Правоохоронці не пов'язують подію з тероризмом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіянадзвичайна подія
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