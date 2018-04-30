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В Уэльсе автомобиль несколько раз въехал в толпу

Понедельник, 30 апреля 2018, 00:44
В Уэльсе автомобиль несколько раз въехал в толпу

В Великобритании в городе Ньюпорт легковой автомобиль несколько раз наехал на толпу людей возле ночного клуба.

Об этом пишет Wales Online.

Инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени. На опубликованных видеозаписях видно, как машина дважды быстро стартовала, ударяя людей, которые пытались остановить ее. Затем, отъехав назад, водитель, резко набрав скорость, поехал вперед, сбивая людей.

В результате инцидента четверо людей были доставлены в больницу, из них две девушки получили травмы, которые потенциально могут привести к инвалидности..

Позже автомобиль был найден сожженным недалеко от места происшествия.

 

Как сообщила полиция, по подозрению в этом преступлени был задержан 18-летний местный житель. В этот день в Ньюпорте проходил марафон, в которм принимали участие почти 6000 бегунов. Правоохранители не связывают происшествие с терроризмом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиячрезвычайное происшествие
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