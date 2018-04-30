Сирійські повстанці витіснили урядові війська з кількох сіл

Сирійські демократичні сили (СДС) витіснили урядові війська із захоплених сіл в провінції Дейр аз-Зур.

Про це пише Голос Америки.

Сирійські демократичні сили (СДС), провідну роль в яких відіграють переважно курдські формування Загонів народної самооборони (ЗНС), заявили в неділю, що розвинули контрнаступ, відтіснивши сирійські урядові війська на велику відстань від захоплених ними чотирьох сіл.

"Наші сили перехопили ініціативу", - йдеться в заяві СДС.

Як повідомило раніше в неділю сирійське державне телебачення, сирійська армія на нетривалий час захопила ряд населених пунктів на схід від річки Євфрат, витіснивши звідти бійців Сирійських демократичних сил, яких підтримують США.

Згідно повідомленнями сирійського державного інформагентства САНА, що надійшли раніше 29 квітня, підтримувана Росією сирійська армія захопила чотири села неподалік від столиці провінції Дейр аз-Зур. Мотиви цього кроку не уточнюються.

Раніше провінція, розташована недалеко від кордону з Іраном, перебувала під контролем угруповання "Ісламська держава". За останній рік сирійській армії вдалося захопити значну частину території на захід від річки Євфрат, тоді як СДС утримували райони зі східної сторони.

Зіткнення між цими силами відбувалися рідко, оскільки сирійська армія зосередилася на витісненні бойовиків ІДІЛ з районів на захід від Євфрату.

"Ісламська держава" втратила більшу частину території в Сирії, а Ірак в минулому році проголосив перемогу над угрупованням, проте в прикордонних районах між Іраком і Сирією ще ховаються бойовики, що залишилися, які періодично здійснюють теракти.