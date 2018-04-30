Сирийские повстанцы вытеснили правительственные войска из нескольких деревень

Сирийские демократические силы (СДС) вытеснили правительственные войска из захваченных деревень в провинции Дейр аз-Зур

Об этом пишет Голос Америки.

Сирийские демократические силы (СДС), ведущую роль в которых играют по преимуществу курдские формирования Отрядов народной самообороны (ОНС), заявили в воскресенье, что развили контрнаступление, оттеснив сирийские правительственные войска на большое расстояние от захваченных ими четырех деревень.

"Наши силы перехватили инициативу", – говорится в заявлении СДС.

Как сообщило ранее в воскресенье сирийское государственное телевидение, сирийская армия на непродолжительное время захватила ряд населенных пунктов к востоку от реки Евфрат, вытеснив оттуда бойцов Сирийских демократических сил, которых поддерживают США.

Согласно поступившим ранее 29 апреля сообщениям сирийского государственного информагентства САНА, поддерживаемая Россией сирийская армия захватила четыре деревни неподалеку от столицы провинции Дейр аз-Зур. Мотивы этого шага не уточняются.



Ранее провинция, расположенная недалеко от границы с Ираном, находилась под контролем группировки "Исламское государство". За последний год сирийской армии удалось захватить значительную часть территории к западу от реки Евфрат, тогда как СДС удерживали районы с восточной стороны.

Столкновения между этими силами происходили редко, поскольку сирийская армия сосредоточилась на вытеснении боевиков ИГ из районов западнее Евфрата.

"Исламское государство" утратило большую часть территории в Сирии, а Ирак в прошлом году провозгласил победу над группировкой, однако в приграничных районах между Ираком и Сирией еще укрываются оставшиеся боевики, периодически совершающие теракты.