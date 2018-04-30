Пашинян закликав призупинити акції протесту в Єревані

Лідер протестного руху у Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників не проводити акції протесту до вечора понеділка.

Про це пише DW.com.

Ймовірний новий прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що не виключає проведення позачергових парламентських виборів. За його словами, вибори можуть пройти протягом двох місяців.

Пашинян закликав своїх прихильників не проводити акції протесту до вечора понеділка.

За заявою політика, 30 квітня він зустрінеться з представниками всіх парламентських фракцій.

"Я не зможу спокійно працювати, якщо будуть продовжуватися акції громадянської непокори. Завтра беремо тайм-аут", - заявив Пашинян.

При цьому він підкреслив, що буде обговорювати надання всім "рівних стартових можливостей" у передвиборній боротьбі.

На 1 травня заплановано парламентське голосування з виборів прем'єр-міністра Вірменії. Пашинян залишається єдиним кандидатом. Три фракції вже оголосили про підтримку його кандидатури.

Сам Пашинян, який очолює фракцію "Елк", оголосив про готовність взяти на себе повноваження прем'єр-міністра.

Як відомо, прем'єр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Попри відставку Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані. На 1 травня вірменська опозиція скликає в Єревані масові протести.