Пашинян призвал приостановить акции протеста в Ереване

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника.

Об этом пишет DW.com.

Вероятный новый премьер-министр Армении Пашинян заявил, что не исключает проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, выборы могут пройти в течение двух месяцев.

Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника.

По заявлению политика, 30 апреля он встретится с представителями всех парламентских фракций.

"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут", - заявил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что будет обсуждать предоставление всем "равных стартовых возможностей" в предвыборной борьбе.

На 1 мая намечено парламентское голосование по выборам премьер-министра Армении. Пашинян остается единственным кандидатом. Три фракции уже объявили о поддержке его кандидатуры.

Сам Пашинян, возглавляющий фракцию "Елк", объявил о готовности взять на себя полномочия премьер-министра.

Как известно, премьер Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Несмотря на отставку Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены. На 1 мая армянская оппозиция созывает в Ереване массовые протесты.