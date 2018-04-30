Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пашинян призвал приостановить акции протеста в Ереване

Понедельник, 30 апреля 2018, 05:13

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника. 

Об этом пишет DW.com.

Вероятный новый премьер-министр Армении Пашинян заявил, что не исключает проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, выборы могут пройти в течение двух месяцев.

Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника.

По заявлению политика, 30 апреля он встретится с представителями всех парламентских фракций.

"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут", - заявил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что будет обсуждать предоставление всем "равных стартовых возможностей" в предвыборной борьбе.

На 1 мая намечено парламентское голосование по выборам премьер-министра Армении. Пашинян остается единственным кандидатом. Три фракции уже объявили о поддержке его кандидатуры.

Сам Пашинян, возглавляющий фракцию "Елк", объявил о готовности взять на себя полномочия премьер-министра.

Как известно, премьер Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Несмотря на отставку Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены. На 1 мая армянская оппозиция созывает в Ереване массовые протесты.

Темы: Армения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Армения
Армения отказалась от участия в "ядерных учениях" ОДКБ
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: