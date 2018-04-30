У Кабулі сталися вибухи: 21 загиблий, серед них 4 журналістів
У центрі афганської столиці сталися вибухи, 7 осіб загинуло та 20 поранено.
Про це пише AP.
За словами начальника поліції Кабула Дауда Аміна, в районі, постраждалому від вибухів, знаходяться представництва іноземних установ.
Чиновники повідомляють, що вибухи в Кабулі вбили 7 людей і поранили ще 20.
Повідомляється також, що під час другого вибуху загинув журналіст і були поранені двоє поліцейських.
Пізніше французьке агентство Agence France-Presse підтвердило загибель свого головного фотографа в Кабулі Шаха Марая.
"Він загинув під час вибуху, спрямованого проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану", - йдеться в повідомленні.
#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.— AFP news agency (@AFP) April 30, 2018
He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9
Прес-секретар поліції уточнив, що вибухи здійснили терористи-смертники. Один з них знаходився на мотоциклі, а другий підірвав себе, підійшовши до репортерів, які зібралися на місці першого вибуху.
Kabul: casualties reported as explosions hit city centre https://t.co/4aLLFnnNiD— The Guardian (@guardian) April 30, 2018
Пізніше агентство АP з посиланням на речника Міністерства охорони здоров'я повідомило, що в результаті вибухів загинула 21 людина, поранено 27.
BREAKING: Afghan health ministry spokesman says Kabul suicide attacks killed 21, wounded 27.— The Associated Press (@AP) April 30, 2018
AFP повідомило, що окрім фотографа агентства, під час вибухів загинуло ще троє журналістів.
#UPDATE At least 21 people have been killed, including Agence France-Presse chief photographer Shah Marai and three other journalists, in two suicide blasts in Kabul.— AFP news agency (@AFP) April 30, 2018
Officials warn the death toll could rise. pic.twitter.com/naw8RVSUef
Як повідомлялося, близько 10 ранку 22 квітня стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул. За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю.
Кількість загиблих унаслідок теракту сягнула 57.
Відповідальність за цей теракт взяла на себе "Ісламська держава".