У центрі афганської столиці сталися вибухи, 7 осіб загинуло та 20 поранено.

Про це пише AP.

За словами начальника поліції Кабула Дауда Аміна, в районі, постраждалому від вибухів, знаходяться представництва іноземних установ.

Чиновники повідомляють, що вибухи в Кабулі вбили 7 людей і поранили ще 20.

Повідомляється також, що під час другого вибуху загинув журналіст і були поранені двоє поліцейських.

Пізніше французьке агентство Agence France-Presse підтвердило загибель свого головного фотографа в Кабулі Шаха Марая.

"Він загинув під час вибуху, спрямованого проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану", - йдеться в повідомленні.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9