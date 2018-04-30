У Кабулі сталися вибухи, загинув фотограф AFP

589 переглядів
Понеділок, 30 квітня 2018, 08:28

У центрі афганської столиці сталися вибухи, 7 осіб загинуло та 20 поранено.

Про це пише AP.

За словами начальника поліції Кабула Дауда Аміна, в районі, постраждалому від вибухів, знаходяться представництва іноземних установ.

Чиновники повідомляють, що вибухи в Кабулі вбили 7 людей і поранили ще 20.

Повідомляється також, що під час другого вибуху загинув журналіст і були поранені двоє поліцейських.

Пізніше французьке агентство Agence France-Presse підтвердило загибель свого головного фотографа в Кабулі Шаха Марая.

"Він загинув під час вибуху, спрямованого проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану", - йдеться в повідомленні.

Прес-секретар поліції уточнив, що вибухи здійснили терористи-смертники. Один з них знаходився на мотоциклі, а другий підірвав себе, підійшовши до репортерів, які зібралися на місці першого вибуху.

Пізніше AFP повідомило, що під час двох вибухів у Кабулі загинуло щонайменше 14 людей.

Як повідомлялося, близько 10 ранку 22 квітня стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул. За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю.

Кількість загиблих унаслідок теракту сягнула 57.

Відповідальність за цей теракт взяла на себе "Ісламська держава".

Теми: Афганістан тероризм
powered by lun.ua
По темі
Теракт у Кабулі: Кількість загиблих зросла до 57 23 квітня 2018, 02:18
В Афганістані стався другий за день вибух, шість загиблих 22 квітня 2018, 15:09
Кількість загиблих в результаті вибуху в Кабулі зросла до 31 22 квітня 2018, 12:32
Усі новини
Головні новини
У Кабулі сталися вибухи, загинув фотограф AFP
Доба в АТО: 47 обстрілів, бойовики застосували артилерію, є поранені
В Уельсі автомобіль кілька разів в'їхав у натовп
У Кременчуці побили члена партії Саакашвілі
Усі новини