У центрі афганської столиці сталися вибухи, 7 осіб загинуло та 20 поранено.

Про це пише AP.

За словами начальника поліції Кабула Дауда Аміна, в районі, постраждалому від вибухів, знаходяться представництва іноземних установ.

Чиновники повідомляють, що вибухи в Кабулі вбили 7 людей і поранили ще 20.

Повідомляється також, що під час другого вибуху загинув журналіст і були поранені двоє поліцейських.

Пізніше французьке агентство Agence France-Presse підтвердило загибель свого головного фотографа в Кабулі Шаха Марая.

"Він загинув під час вибуху, спрямованого проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану", - йдеться в повідомленні.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9 — AFP news agency (@AFP) April 30, 2018

Прес-секретар поліції уточнив, що вибухи здійснили терористи-смертники. Один з них знаходився на мотоциклі, а другий підірвав себе, підійшовши до репортерів, які зібралися на місці першого вибуху.

Kabul: casualties reported as explosions hit city centre https://t.co/4aLLFnnNiD — The Guardian (@guardian) April 30, 2018

Пізніше AFP повідомило, що під час двох вибухів у Кабулі загинуло щонайменше 14 людей.

Як повідомлялося, близько 10 ранку 22 квітня стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул. За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю.

Кількість загиблих унаслідок теракту сягнула 57.

Відповідальність за цей теракт взяла на себе "Ісламська держава".