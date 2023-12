В центре афганской столицы произошли взрывы, 7 человек погибло и 20 ранены.

Об этом пишет AP.

По словам начальника полиции Кабула Дауда Амина, в районе, пострадавшем от взрывов, находятся представительства иностранных учереждений.

Чиновники сообщают, что взрывы в Кабуле убили 7 человек и ранили еще 20.

Сообщается также, что во время второго взрыва погиб журналист и были ранены двое полицейских.

Позже французское агентство Agence France-Presse подтвердило гибель своего главного фотографа в Кабуле Шаха Марая.

"Он погиб при взрыве, направленном против группы журналистов, которые бросились к месту атаки смертника в столице Афганистана", - говорится в сообщении.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9