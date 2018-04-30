В Кабуле произошли взрывы, погиб фотограф AFP

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Понедельник, 30 апреля 2018, 08:28

В центре афганской столицы произошли взрывы, 7 человек погибло и 20 ранены.

Об этом пишет AP.

По словам начальника полиции Кабула Дауда Амина, в районе, пострадавшем от взрывов, находятся представительства иностранных учереждений.

Чиновники сообщают, что взрывы в Кабуле убили 7 человек и ранили еще 20.

Сообщается также, что во время второго взрыва погиб журналист и были ранены двое полицейских.

Позже французское агентство Agence France-Presse подтвердило гибель своего главного фотографа в Кабуле Шаха Марая.

"Он погиб при взрыве, направленном против группы журналистов, которые бросились к месту атаки смертника в столице Афганистана", - говорится в сообщении.

Прес-секретарь полиции уточнил, что взырывы произвели террористы-смертники. Один из них находился на мотоцикле, а второй подорвал себя, подойдя репортерам, собравшимся на месте первого взрыва.

Как сообщалось, около 10 утра 22 апреля произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул. По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

Число погибших в результате теракта достигло 57.

Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство".

Темы: Афганистан терроризм
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