Пашиняна висунули кандидатом на посаду прем'єра Вірменії

Кандидатуру лідера протестів Вірменії Нікола Пашиняна висунуто фракцією "Єлк" ("Вихід") на посаду прем'єр-міністра країни.

Як повідомив вірменській службі Радіо Свобода член фракції Арарат Мірозян, на засіданні в понеділок фракція одностайно ухвалила рішення про висунення Пашиняна кандидатом на посаду прем'єра.

Він також висловив думку про те, що у них не буде проблем з підтримкою кандидатури Пашиняна з боку парламентської більшості - фракції Республіканської партії Вірменії (РПВ).

У понеділок також заплановані зустрічі Пашиняна з іншими парламентськими фракціями, а саме: з фракціями РПВ, блоку "Царукян" і АРФ "Дашнакцутюн".

На 1 травня заплановано парламентське голосування з виборів прем'єр-міністра Вірменії. Пашинян залишається єдиним кандидатом. Три фракції вже оголосили про підтримку його кандидатури.

Сам Пашинян, який очолює фракцію "Елк", оголосив про готовність взяти на себе повноваження прем'єр-міністра.

Як відомо, прем'єр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Попри відставку Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані. На 1 травня вірменська опозиція скликає в Єревані масові протести.