Пашиняна выдвинули кандидатом на пост премьера Армении

Кандидатура лидера протестов Армении Никола Пашиняна выдвинута фракцией "Елк" ("Выход") на пост премьер-министра страны.

Как сообщил армянской службе Радио Свобода член фракции Арарат Мирозян, на заседании в понедельник фракция единогласно приняла решение о выдвижении Пашиняна кандидатом на пост премьера.

Он также высказал мнение о том, что у них не будет проблем с поддержкой кандидатуры Пашиняна со стороны парламентского большинства - фракции Республиканской партии Армении (РПА).

В понедельник также запланированы встречи Пашиняна с другими парламентскими фракциями, а именно: с фракциями РПА, блока "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн".

На 1 мая намечено парламентское голосование по выборам премьер-министра Армении. Пашинян остается единственным кандидатом. Три фракции уже объявили о поддержке его кандидатуры.

Сам Пашинян, возглавляющий фракцию "Елк", объявил о готовности взять на себя полномочия премьер-министра.

Как известно, премьер Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Несмотря на отставку Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены. На 1 мая армянская оппозиция созывает в Ереване массовые протесты.