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Глава МВС Британії пішла у відставку на тлі скандалу з мігрантами

Понеділок, 30 квітня 2018, 10:23

Міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд пішла у відставку на тлі заяв про те, що ввела в оману парламент щодо її знання про наявність в уряді показників норм депортації нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє BBC.

На Ембер Радд тиснули в зв'язку зі скандалом довкола іммігрантів так званого покоління Віндраш, які прожили в Британії понад півстоліття. Це іммігранти з Карибського басейну, перший корабель з якими прибув до Лондона 22 червня 1948 року. Їх запросили до Британії, щоб заповнити нестачу робочої сили в країні.

Скандал виник після того, як стало відомо, що деяких переселенців з країн-членів Британської Співдружності, які приїхали до Сполученого Королівства в період з кінця 1940-х до 1970-х років, а також їхніх родичів, оголосили нелегальними іммігрантами.

Міністра критикували за те, що підконтрольне їй відомство встановило цільові показники на депортацію іммігрантів покоління Віндраш, і що Радд було про це відомо.

У неділю газета Guardian опублікувала копію листа Ембер Радд Терезі Мей від минулого року, в якому міністр внутрішніх справ ставить "амбітну, але досяжну" мету депортувати в найближчі кілька років ще 10% нелегальних мігрантів.

Як повідомили на Даунінг-стрит, прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей вже прийняла відставку пані Радд. Ім'я наступника Радд на чолі МВС стане відомо в понеділок зранку.

Європейська правда

Теми: Велика Британія
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