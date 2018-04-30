Глава МВД Британии ушла в отставку на фоне скандала с мигрантами

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку на фоне заявлений о том, что ввела в заблуждение парламент касательно ее знания о наличии в правительстве показателей норм депортации нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает BBC.

На Эмбер Радд давили в связи со скандалом вокруг иммигрантов так называемого поколения Виндраш, которые прожили в Великобритании более полувека. Это иммигранты из Карибского бассейна, первый корабль с которыми прибыл в Лондон 22 июня 1948. Их пригласили в Британию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране.

Скандал возник после того, как стало известно, что некоторых переселенцев из стран-членов Британского Содружества, которые приехали в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х до 1970-х годов, а также их родственников, объявили нелегальными иммигрантами.

Министра критиковали за то, что подконтрольное ей ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Виндраш, и Радд было об этом известно.

В воскресенье газета Guardian опубликовала копию письма Эмбер Радд Терезе Мэй от прошлого года, в котором министр внутренних дел ставит "амбициозную, но достижимую" цель депортировать в ближайшие несколько лет еще 10% нелегальных мигрантов.

Как сообщили на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй уже принял отставку госпожа Радд. Имя преемника Радд во главе МВД станет известно в понедельник утром.

Европейская правда