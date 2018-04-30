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На Донеччині сталася пожежа на шахті

Понеділок, 30 квітня 2018, 10:32

У місті Мирноград Донецької області на території шахти "Капітальна" ДП "Мирноградвугілля" сталася пожежа, 1 людину госпіталізовано.

Як повідомляє управління ДСНС у Донецькій області, повідомлення про пожежу надійшло 29 квітня о 22:09.

По прибуттю на місце вогнеборці встановили, що пожежа відбувається на 4 поверсі 5-поверхової будівлі АПК на площі 360 кв. м, спостерігається щільне задимлення. В будівлі перебували люди, які потребували допомоги.

У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники вивели з підсобного приміщення на другому поверсі будівлі чотирьох жінок, які не могли самостійно вийти через щільне задимлення. З 4 поверху протилежної сторони будівлі за допомогою авто-драбини було врятовано ще 2 жінок.

Загалом було врятовано 6 працівників шахти.

Ще одну жінку, яка самостійно звернулась до лікарів, було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом отруєнням продуктами горіння.

Бійці ДСНС локалізували пожежу о 23:45, а о 00:55 остаточно ліквідували.

Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.

Українська правда
Теми: Донецька областьДСНС
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