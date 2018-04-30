В Донецкой области произошел пожар на шахте

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Понедельник, 30 апреля 2018, 10:32

В городе Мирноград Донецкой области на территории шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" произошел пожар, 1 человек госпитализирован.

Как сообщает управление ГСЧС в Донецкой области, сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 22:09.

По прибытию на место пожарные установили, что пожар происходит на 4 этаже 5-этажного здания АПК на площади 360 кв. м, наблюдается плотное задымление. В здании находились люди, которые нуждались в помощи.

В составе звена газодымозащитной службы спасатели вывели из подсобного помещения на втором этаже здания четырех женщин, которые не могли самостоятельно выйти из-за плотного задымления. С 4 этажа противоположной стороны здания с помощью авто-лестницы были спасены еще 2 женщин.

Всего были спасены 6 работников шахты.

Еще одна женщина, которая самостоятельно обратилась к врачам, была госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 23:45, а в 00:55 окончательно ликвидировали.

Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.

Украинская правда
Темы: Донецкая область ГСЧС
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