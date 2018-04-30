У Києві затримали псевдополіцейських, які грабували іноземців

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Понеділок, 30 квітня 2018, 12:58

Київська поліція затримала групу осіб, які під виглядом працівників поліції грабували іноземців.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, до складу групи входили двоє чоловіків та жінка.

"Зловмисники працювали за схемою: дівчина знайомилася із іноземцями, відпочивала в розважальних закладах. Потім вона призначала зустрічі в орендованих квартирах. Коли іноземці залишалися з нею наодинці, у помешкання вривалися її спільники, які використовували форму працівників поліції", - розповів начальник ГУ Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

 

За його словами, перевдягнені злочинці чинили моральний тиск, погрожували іноземцям кримінальною відповідальністю, а відтак вимагали гроші, відбирали цінні речі, забирали і використовували кредитні банківські картки.

"Злочинців затримали і тепер підозрюють у скоєнні чотирьох аналогічних злочинів", - сказав Крищенко.

Чоловіки - 41-річний та 49-річний громадяни іншої держави, раніше судимі за крадіжки. 30-річна киянка раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла. У помешканні одного з підозрюваних проведено обшук, у ході якого слідчі виявили та вилучили формений одяг поліцейських, муляжі пістолетів та рації.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції за фактом останнього злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошена підозра.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Після проведення розслідування можлива додаткова правова кваліфікація їх дій.

Українська правда
Теми: поліція Київ
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