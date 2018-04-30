В Киеве задержали псевдополицейских, грабивших иностранцев

Киевская полиция задержала группу лиц, которые под видом работников полиции грабили иностранцев.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в состав группы входили двое мужчин и женщина.

"Злоумышленники работали по схеме: девушка знакомилась с иностранцами, отдыхала в развлекательных заведениях. Затем она назначала встречи в арендованных квартирах. Когда иностранцы оставались с ней наедине, в помещение врывались ее подельники, которые использовали форму сотрудников полиции", - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, переодетые преступники оказывали моральное давление, угрожали иностранцам уголовной ответственностью, а затем требовали деньги, отбирали ценные вещи, забирали и использовали кредитные банковские карты.

"Преступников задержали и теперь подозревают в совершении четырех аналогичных преступлений", - сказал Корищенко.

Мужчины - 41-летний и 49-летний граждане другого государства, ранее судимые за кражи. 30-летняя киевлянка ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. В доме одного из подозреваемых проведен обыск, в ходе которого следователи обнаружили и изъяли форменную одежду полицейских, муляжи пистолетов и рации.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции по факту последнего преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено ​​подозрение.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. После проведения расследования возможна дополнительная правовая квалификация их действий.