ОПЗ припиняє роботу через призупинення подачі газу

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Понеділок, 30 квітня 2018, 14:25

Робота "Одеського припортового заводу" повністю припиняється через призупинення подачі газу.

Про це повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков у Facebook.

 
Документ з Facebook Щурикова

"Сьогодні прийнято рішення про повну зупинку ОПЗ. Причина - отримання повідомлення від Укртрансгазу про порушення компанією ВЕК умов договору транспортування газу на ОПЗ і призупинення подачі газу на завод", - написав він.

Як повідомлялося, ОПЗ вже зупиняв роботу наприкінці минулого року. В кінці січня ПАТ "Одеський припортовий завод" приступило до відновлення виробництва після тримісячного простою.

Одеський припортовий завод закінчив 2017 рік з чистим збитком в 1,448 мільярда гривень, що в 2,65 рази менше порівняно з 2016 роком, коли чистий збиток підприємства становив 3,834 мільярда гривень.

Українська правда
Теми: ОПЗ
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