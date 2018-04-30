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ОПЗ прекращает работу из-за приостановки подачи газа

Понедельник, 30 апреля 2018, 14:25
ОПЗ прекращает работу из-за приостановки подачи газа

Работа "Одесского припортового завода" полностью прекращается из-за приостановки подачи газа.

Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в Facebook.

 
Документ с Facebook Щурикова

"Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина - получение уведомления от Укртрансгаза о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод", - написал он.

Как сообщалось, ОПЗ уже прекращал работу в конце прошлого года. В конце января ПАО "Одесский припортовый завод" приступило к возобновлению производства после трехмесячного простоя.

Крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод закончил 2017 с чистым убытком в 1,448 миллиарда гривен, что в 2,65 раза меньше по сравнению с 2016 годом, когда чистый убыток предприятия составил 3,834 миллиарда гривен.

Украинская правда

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Темы: ОПЗ
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