ОПЗ прекращает работу из-за приостановки подачи газа

Работа "Одесского припортового завода" полностью прекращается из-за приостановки подачи газа.

Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в Facebook.

Документ с Facebook Щурикова

"Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина - получение уведомления от Укртрансгаза о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод", - написал он.

Как сообщалось, ОПЗ уже прекращал работу в конце прошлого года. В конце января ПАО "Одесский припортовый завод" приступило к возобновлению производства после трехмесячного простоя.

Крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод закончил 2017 с чистым убытком в 1,448 миллиарда гривен, что в 2,65 раза меньше по сравнению с 2016 годом, когда чистый убыток предприятия составил 3,834 миллиарда гривен.