Порошенко закінчив АТО і почав операцію Об'єднаних сил

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО про зміну формату АТО.

Як повідомляє прес-служба президента, він підписав указ "Про затвердження рішення РНБО "Про широкомасштабну антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської областей".

Порошенко також підписав наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ "Про початок операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей".

"Згідно наказу з 14.00 30 квітня 2018 року розпочати операцію Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій і Луганській областях, відповідно до плану операції Об’єднаних сил", - повідомив Порошенко під час наради із військовим керівництвом щодо початку операції Об’єднаних сил.

Крім того, він підписав наказ верховного головнокомандувача "Про затвердження положення про об’єднаний оперативний штаб ЗСУ".

"Впевнений в тому, що це не просто зміна формату. Це нові можливості захисту української території, українських громадян. Ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше земля окупованого Донбасу повернулася під суверенітет України, а для сотень тисяч, мільйонів тимчасово переміщених осіб, які змушені були покинути донецьку та луганську землі, ми створимо умови для того, щоб вони якнайшвидше повернулися і відновили нормальне життя на Донбасі", - підкреслив Порошенко.

Він подякував командувачу АТО Михайлу Забродському "за блискуче виконання завдань" і передав управління командувачу Об’єднаних сил, генералу Сергію Наєву.

"АТО закінчено", - підкреслив Порошенко.

Водночас він наголосив, що завершення режиму широкомасштабної антитерористичної операції "не позбавляє нас можливості оголошення АТО в будь-який час, коли виникає терористична загроза на звільнених територіях".

Президент наголосив на важливості уважно стежити за ситуацією і протидіяти ризикам і загрозам, в тому числі і діяльності диверсійних груп. Також він наголосив на важливості протидії інформаційній агресії, як складової частини гібридної війни.

Порошенко поставив низку завдань керівництву силових структур.

Зокрема, начальнику Генштабу Віктору Муженку було поставлено задачу забезпечити здійснення стратегічного керівництва силами та засобами ЗСУ, іншими складовими сил оборони, залученими до проведення операції Об’єднаних сил, і забезпечити їх ефективну, жорстку координацію.

Першому заступнику голови СБУ – керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України Віталію Малікову Порошенко доручив організувати виведення з району проведення операції Об’єднаних сил оперативного складу штабу АТО та сил і засобів, що не увійшли до складу Об’єднаних сил.

Командувачу Об’єднаних сил, генералу Сергію Наєву зокрема доручено організувати і забезпечити застосування зброї і озброєння підпорядкованими військами, залишаючи українським військовим право на відкриття вогню у відповідь.

"Якщо ворог перейде в широкомасштабний наступ, в першу чергу на Вас лягає відповідальність за забезпечення відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської федерації", - звернувся Порошенко до Наєва.

Порошенко також підкреслив, що українські дипломати і він, як президент, зроблять все, щоб забезпечити запровадження формату миротворців, які посилять безпековий компонент і створять необхідні умови для відновлення нормального життя.

Президент зазначив, що прийнятий Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу відображає його стратегію щодо звільнення окупованих територій.

Водночас, він доручив РНБОУ, керівниками силових відомств проаналізувати законодавчу базу і, в разі необхідності внести пропозиції щодо вдосконалення законодавства у зв’язку із завершенням проведення широкомасштабної АТО.

В свою чергу, Забродський повідомив, що штабом АТО проведено відповідну роботу щодо завершення формату АТО.

Наєв повідомив про завершення планування операції Об’єднаних сил, створення відповідного угрупування військ сил для ведення операції, налагодження взаємодії з іншими складовими сил безпеки і оборони, військово-цивільними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях.

"Угрупування об’єднаних сил для проведення операції із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях готові", - сказав Наєв.