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США поставили Україні ракетні комплекси Javelin – ЗМІ

Понеділок, 30 квітня 2018, 16:36

США підтвердили, що вже поставили в Україну протитанкові ракетні комплекси американського виробництва Javelin.

Цю інформацію Радіо Свобода 30 квітня підтвердив чиновник Держдепартаменту США.

"Вони вже були доставлені", - підтвердив офіційний представник Держдепу в запиті журналістів щодо постачання Javelin Україні.

Білий дім після місяців гарячих дебатів у Вашингтоні, та, як повідомлялося, зі спротивом президента Дональда Трампа, схвалив продаж ракет Україні в грудні. Це викликало різку критику з боку Москви.  Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков звинуватив США у розпалюванні війни.

Два джерела – одне в Україні, а інше в США - які бажали залишитися анонімними, підтвердили Radio Free Europe/Radio Liberty поставку Javelin до офіційного оголошення Держдепартаменту США.

Водночас у Держдепі не повідомили про те, коли та в яких обсягах ракетні системи прибули в Україну, де вони зберігаються та чи всі обіцяні установки були доставлені. Одне із джерел тільки зазначило, що Javelin були доставлені "вчасно".

У адміністрації президента України не стали коментувати доставку військового озброєння.

Повідомлялося, що Україна закупить у США 210 протитанкових ракет Javelin та 37 пускових установок вартістю 47 млн ​​доларів. 

Європейська правда

Теми: СШАзброя
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