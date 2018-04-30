Порошенко: АТО зруйнувала плани Росії

Президент Петро Порошенко вважає, що формат АТО свого часу зруйнував плани Росії в Україні.

Про це він заявив під час наради із військовим керівництвом щодо початку операції Об’єднаних сил, повідомляє прес-служба президента.

Він зауважив, що запровадження АТО в 2014 році дозволило в короткі терміни привести у відповідний бойовий стан всі наявні можливості сектору оборони і безпеки, а також дало можливість провести президентські, парламентські та місцеві вибори в 2015 році.

"Цей формат зруйнував плани РФ. Одним із ключових елементів гібридної війни було те, щоб не визнавати нову українську владу і намагатися нав’язати світові формат, що в Україні відбувся державний заколот, який не був підтриманий народом. Одразу ж, з перших днів плани РФ були зруйновані, забезпечено вільне волевиявлення громадян і проведення демократичним шляхом всіх необхідних державних процедур", - наголосив президент.

За словами Порошенка, за чотири роки АТО виконала поставлені завдання.

Президент нагадав, що під час незаконної анексії Криму і агресії Росії на Донбасі українські Збройні Сили фактично вступали в бій з коліс – особовий склад не мав речового, медичного, харчового і бойового забезпечення, не мав зброї та військової техніки.

"Роками знищувався оборонний потенціал України. Так званими "міністрами оборони" і політичним керівництвом країни розпродавалися за безцінь оборонний потенціал держави. Зараз ми вже можемо, нарешті, навести конкретні факти: були розпродані ракетні системи, системи протиповітряної оборони, значна кількість боєздатної бронетехніки, боєприпаси. Розпродавалися військові містечка, військові шпиталі. Розпродавалися за 30 срібляників", - сказав він.

Президент зауважив, що в перші декілька місяців забезпеченням військових займався волонтерський рух, в якому взяло участь 80% українців.

"Завдяки тим, хто кинув своє цивільне життя і пішов допомагати армії, хто мобілізувався, хто записався добровольцем, хто забезпечував харчуванням, бронежилетами, "розгрузками", медичними аптечками і всіма необхідними елементами, вдалося Україні протриматися", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що АТО була спрямована проти терористів, озброєних російською зброєю і підготовлених російськими працівниками ФСБ, які почали свої дії з Криму і потім, по завершенні анексії, були перекинуті на територію Донбасу.

За його словами, в серпні 2014 року регулярні частини збройних сил РФ перетнули державний кордон.

"І після вторгнення на нашу територію регулярних підрозділів збройних сил РФ, що підтверджується величезною кількістю доказів – починаючи від полонених російських солдат і завершуючи супутниковими даними розвідки про перетин кордону, починаючи від об’єктивної агентурної інформації і завершуючи фото- і відеодоказами, агресія перейшла у кардинально іншу фазу", - зауважив президент.