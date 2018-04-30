Порошенко: АТО разрушила планы России

Президент Петр Порошенко считает, что формат АТО свое время разрушил планы России в Украине.

Об этом он заявил во время совещания с военным руководством о начале операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба президента.

Он отметил, что введение АТО в 2014 году позволило в короткие сроки привести в соответствующее боевое состояние все имеющиеся возможности сектора обороны и безопасности, а также дало возможность провести президентские, парламентские и местные выборы в 2015 году.

"Этот формат разрушил планы РФ. Одним из ключевых элементов гибридной войны было то, чтобы не признавать новую украинскую власть и пытаться навязать миру формат, в Украине произошел государственный переворот, который не был поддержан народом. Сразу же, с первых дней планы РФ были разрушены, обеспечено свободное волеизъявление граждан и проведение демократическим путем всех необходимых государственных процедур", - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, за четыре года АТО выполнила поставленные задачи.

Президент напомнил, что во время незаконной аннексии Крыма и агрессии России в Донбассе украинские Вооруженные Силы фактически вступали в бой с колес - личный состав не имел вещевого, медицинского, пищевого и боевого обеспечения, не имел оружия и военной техники.

"Годами уничтожался оборонный потенциал Украины. Так называемыми "министрами обороны" и политическим руководством страны распродавался за бесценок оборонный потенциал государства. Сейчас мы уже можем, наконец, привести конкретные факты: были распроданы ракетные системы, системы противовоздушной обороны, значительное количество боеспособной бронетехники, боеприпасы. Распродавались военные городки, венные госпитали. Распродавались за 30 сребреников", - сказал он.

Президент отметил, что в первые несколько месяцев обеспечением военных занималось волонтерское движение, в котором приняло участие 80% украинцев.

"Благодаря тем, кто бросил свою гражданскую жизнь и пошел помогать армии, кто мобилизовался, кто записался добровольцем, кто обеспечивал питанием, бронежилетами, "разгрузками", медицинскими аптечками и всеми необходимыми элементами, удалось Украине продержаться", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что АТО была направлена ​​против террористов, вооруженных российским оружием и подготовленных российскими работниками ФСБ, которые начали свои действия с Крыма и затем, по завершении аннексии, были переброшены на территорию Донбасса.

По его словам, в августе 2014 года регулярные части вооруженных сил РФ пересекли государственную границу.

"И после вторжения на нашу территорию регулярных подразделений вооруженных сил РФ, что подтверждается огромным количеством доказательств - начиная от пленных российских солдат и заканчивая спутниковым данным разведки о пересечении границы, начиная от объективной агентурной информации и заканчивая фото- и видеодоказательствами, агрессия перешла в кардинально другую фазу", - отметил президент.