На Трухановому острові горіли 5 га трави. ДСНС попереджає про пожежну небезпеку

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Понеділок, 30 квітня 2018, 17:18

У Києві на Трухановому острові загорівся трав'яний настил на території 5 га.

Як повідомили у прес-службі ДСНС у Києві, на місці працюють рятувальники, пише Укрінформ

За даними служби, дзвінок про займання трав'яного настилу на території острова надійшов об 11:37  Площа пожежі становила близько 5 га, наразі відомо, що площа загоряння зменшилась до трьох гектарів. На місці працювали дві автоцистерни та пожежний катер. 

 

Разом з тим у ДержНС повідомляють, що 30 квітня - 1 травня в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 класу). 

Окрім того 1 травня у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

Теми: Київ ДСНС
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