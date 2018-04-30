У Києві на Трухановому острові загорівся трав'яний настил на території 5 га.

Як повідомили у прес-службі ДСНС у Києві, на місці працюють рятувальники, пише Укрінформ.

За даними служби, дзвінок про займання трав'яного настилу на території острова надійшов об 11:37 Площа пожежі становила близько 5 га, наразі відомо, що площа загоряння зменшилась до трьох гектарів. На місці працювали дві автоцистерни та пожежний катер.

Разом з тим у ДержНС повідомляють, що 30 квітня - 1 травня в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 класу).

Окрім того 1 травня у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с.