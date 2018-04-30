У Києві на Трухановому острові загорівся трав'яний настил на території 3 га.

Як повідомили у прес-службі ДСНС у Києві, на місці працюють рятувальники.

"По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить близько 3-х га трав’яного настилу та дерев. Гасіння пожежі ускладнювалось відсутністю проїзду для пожежної техніки", - зазначили у ДержНС.

Повідомлення про займання трав'яного настилу на території острова надійшов об 11:37. О 16:47 пожежу було локалізовано, о 18:04 - ліквідовано.

До ліквідації пожежі залучалося 25 ос. особового складу, 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та пожежний корабель.

Разом з тим у ДержНС повідомляють, що 30 квітня - 1 травня в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 класу).

Окрім того 1 травня у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с.