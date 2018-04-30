На Трухановом острове горели 5 га травы. ГосЧС предупреждает о пожарной опасности

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Понедельник, 30 апреля 2018, 17:18

В Киеве на Трухановом острове загорелся травяной настил на территории 5 га.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве, на месте работают спасатели, пишет Укринформ.

По данным службы, звонок о возгорании травяного настила на территории острова поступил в 11:37.  Площадь пожара составила около 5 га, в настоящее время известно, что площадь возгорания сократилась до 3 га. На месте работали две автоцистерны и пожарный катер.

 

Вместе с тем в ГосЧС сообщают, что 30 апреля - 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).

Кроме того 1 мая в западных, днем ​​и в Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Темы: Киев ГСЧС
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