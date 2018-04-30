В Киеве на Трухановом острове горел травяной настил на территории 3 га.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве, на месте работают спасатели.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит около 3-х га травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложнялось отсутствием проезда для пожарной техники", - отметили в ГосЧС.

Сообщение о возгорании травяного настила на территории острова поступило в 11:37. В 16:47 пожар был локализован, в 18:04 - ликвидирован.

К ликвидации пожара привлекалось 25 чел. личного состава, 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и пожарный корабль.

Вместе с тем в ГосЧС сообщают, что 30 апреля - 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).

Кроме того 1 мая в западных, днем ​​и в Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.