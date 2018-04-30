В Киеве на Трухановом острове загорелся травяной настил на территории 5 га.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве, на месте работают спасатели, пишет Укринформ.

По данным службы, звонок о возгорании травяного настила на территории острова поступил в 11:37. Площадь пожара составила около 5 га, в настоящее время известно, что площадь возгорания сократилась до 3 га. На месте работали две автоцистерны и пожарный катер.

Вместе с тем в ГосЧС сообщают, что 30 апреля - 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).

Кроме того 1 мая в западных, днем ​​и в Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.