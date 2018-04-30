Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Трухановом острове горели 3 га травы. ГосЧС предупреждает о пожарной опасности

Понедельник, 30 апреля 2018, 17:18

В Киеве на Трухановом острове горел травяной настил на территории 3 га.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве, на месте работают спасатели. 

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит около 3-х га травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложнялось отсутствием проезда для пожарной техники", - отметили в ГосЧС. 

Сообщение о возгорании травяного настила на территории острова поступило в 11:37. В 16:47 пожар был локализован, в 18:04 - ликвидирован.

К ликвидации пожара привлекалось 25 чел. личного состава, 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и пожарный корабль.

 

Вместе с тем в ГосЧС сообщают, что 30 апреля - 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).

Кроме того 1 мая в западных, днем ​​и в Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Темы: КиевГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Киев
На подступах к Киеву работала ПВО – КГВА
Незаконно отправил военных в КГВА: сообщили о подозрении экс-командиру части
Спасатели показали последствия атаки "Шахедов" в одном из районов столицы
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: