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На Одещині після весілля з харчовою інфекцією госпіталізовано 20 осіб

Понеділок, 30 квітня 2018, 18:50

На Одещині у с.Нерубайське після весілля з харчовою інфекцією госпіталізовано 20 осіб, у т.ч. 5-річна дитина.

Як повідомили у ГУ Госпотребслужби в Одеській області, попередній діагноз у всіх госпіталізованих - харчова токсикоінфекція середнього ступеня тяжкості.

"Усі хворі пов'язують свій стан з вживанням страв, виготовлених у місцевому ресторані під час весілля. Загалом на захід було запрошено 84 людини", - йдеться у повідомленні.

З 20 хворих 18 направлено до Одеську міську інфекційну лікарню, двоє залишилися в інфекційному відділенні Біляївської районної лікарні. 

Фахівці відібрали проби їжі і напоїв для проведення лабораторного контролю. Роботу кафе тимчасово припинено.

Теми: Одеська областьздоров'я
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