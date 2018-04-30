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На Одесчине после свадьбы с пищевой инфекцией госпитализировали 20 человек

Понедельник, 30 апреля 2018, 18:50

На Одесчине в с.Нерубайское после свадьбы с пищевой инфекцией госпитализирован 20 человек, в т.ч. 5-летний ребенок. 

Как сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Одесской области, предварительный диагноз у всех госпитализированных – пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

"Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением блюд, изготовленных в местном ресторане во время свадьбы. Всего на мероприятие были приглашены 84 человека", - отмечается в сообщении. 

Из 20 заболевших 18 направлены в Одесскую городскую инфекционную больницу, двое остались в инфекционном отделении Беляевской ЦРБ.

Специалистами отобраны пробы еды и напитков для проведения лабораторного контроля. Работа кафе временно приостановлена.

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Темы: Одесская областьздоровье
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