На Одесчине после свадьбы с пищевой инфекцией госпитализировали 20 человек

На Одесчине в с.Нерубайское после свадьбы с пищевой инфекцией госпитализирован 20 человек, в т.ч. 5-летний ребенок.

Как сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Одесской области, предварительный диагноз у всех госпитализированных – пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

"Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением блюд, изготовленных в местном ресторане во время свадьбы. Всего на мероприятие были приглашены 84 человека", - отмечается в сообщении.

Из 20 заболевших 18 направлены в Одесскую городскую инфекционную больницу, двое остались в инфекционном отделении Беляевской ЦРБ.

Специалистами отобраны пробы еды и напитков для проведения лабораторного контроля. Работа кафе временно приостановлена.