Мін’юст погрожує санкціями тим, хто не виплачує зарплати
Керівникам підприємств, які не гаситимуть борги з заробітної плати, загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter.
"В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на сході та півдні України", – зазначив він.
"Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів", – повідомив міністр.
"Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів – близько 350 млн грн. Загалом, враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн", – заявив Петренко.
За його словами, "немає різниці, хто є боржником".
"Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів – передаватимемо до правоохоронних органів для застосування відповідних санкцій", – заявив Петренко.
В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на Сході та Півдні України.— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) April 4, 2018
Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів.#СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО #МінЮст
Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн грн.— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) April 4, 2018
Загалом,враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн. Виплата боргів із заробітної плати – один з пріоритетів Мін’юсту
Нема різниці, хто є боржником. Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів – передаватимемо до правоохоронних органів для застосувань відповідних санкцій.#МінЮст— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) April 4, 2018