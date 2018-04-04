Суд готовий допитати Януковича і Ко без залучення РФ, захист проти

Оболонський райсуд Києва у справі Віктора Януковича про державну зраду 5 квітня допитає трьох свідків, 18 квітня – екс-начальника Генштабу ЗСУ Юрія Ільїна.

Інших свідків, але без залучення російських органів влади, суд також готовий допитати до дебатів, які відбудуться 25-26 квітня, сказав суддя Владислав Дев’ятко.

Адвокат Віталій Сердюк повідомив, що в Росії говорили зі свідками – і ті готують скаргу на судову колегію, бо процедура допиту по скайпу не відповідає законодавству.

"Вони, зокрема Віталій Захарченко написав про це у відкритому зверненні, готові і бажають надати свідчення, але – відповідно до закону і Європейської конвенції про взаємну правову допомогу", – заявив він.

За словами захисника, свідки працювали в правоохоронній системі і розуміють, що допит по звичайному відеозв’язку – "це пастка", щоб нівелювати потім свідчення. Але вони нібито готові вийти на зв’язок із російського суду.

"Жоден зі свідків не отримав повістки… Вони наполягають, щоб їх допитали відповідно до закону і надали повістку", – заявив Сердюк.

"Вчора Святошинський райсуд прийняв рішення провести допит Захарченка з території РФ через застосування міжнародної правової допомоги", – нагадав він.

За словами адвоката, те, що "суди по одній обставині приймають різні рішення", свідчить, що "чиниться тиск".

Суддя констатував, що Захарченко відмовляється давати показання.

Адвокат запевнив: "Це не правда. Він і інші свідки просять вручити їм повістку, виконати вимоги КПК – направити до Мін'юсту РФ звернення з проханням забезпечити їх допит за встановленим порядком. Щоб потім генпрокурор не змінив групу прокурорів – і вони не сказали, що всі ці покази неналежні".

Суддя заперечив, що повістки екс-голові МВС Віталію Захарченку, екс-прем'єру Миколі Азарову, екс-голові АП Андрію Клюєву, екс-голові СБУ Олександру Якименку направляли на адвокатське об’єднання Сердюка Aver Lex.

"Суд дозволив вам провести допит цих свідків по відеоконференцзв'язку без залученнях компетентних органів РФ, враховуючи суть звинувачення в даній справі… Ви фактично відмовилися від допиту даних свідків", – заявив Дев’ятко.

Він також обурився: "Було забезпечено лише допит одного свідка, що порушує розумні строки розгляду справи",

"Враховуючи, що Юрій Ільїн виявив бажання дати показання і ви можете забезпечити його участь, суд допитає його 18 квітня", – сказав суддя.

"Щоб ви не вводили всіх в оману, суд переконує вас, що нікуди не поспішає і буде об’єктивно з’ясовувати всі обставини для забезпечення права на захист Віктора Януковича. Тому, звісно, 18-го і 19 квітня ми не зможемо провести судові дебати. Вони відбудуться 25-го та 26 квітня", – заявив він.

"Відповідно завтра допитуємо двох експертів, яких суд викликав, а також за вашим клопотанням – свідка Кобилинського. Інших свідків, якщо ви забезпечите їх прибуття чи вихід на відеозв’язок – 11, 12, 18 і 19 квітня", – повідомив Дев’ятко.

"У тому числі суд гарантує у разі бажання допит Віктора Януковича – без залучення компетентних органів РФ", – заявив він.

Суддя оголосив перерву до 10 ранку четверга, 5 квітня.

На брифінгу після засідання Сердюк заявив: "Суд фактично вирішив не допитувати ключових свідків – Азарова, Захарченка, Клюєва, Якименка та інших… Було допитано 40 свідків з боку прокуратури, з боку захисту було задоволено лише 16 свідків".

Він також сказав: "Суд поспішає... Суд уже вибився з графіка, встановленого Антоном Геращенком". Натомість суддя дорікав Сердюку, що 11 разів засідання не відбулися через відсутність захисників Януковича.