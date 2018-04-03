Вбивства на Майдані: Суд допитає екс-міністра Захарченка

Суд у справі проти 5 екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану, дозволив допитати як свідка колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Як повідомив "Українській правді" адвокат екс-"беркутівців" Олександр Горошинський, відповідне рішення у вівторок ухвалив Святошинський районний суд Києва.

Допит Захарченка здійснюватимуть шляхом відеоконференції.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту колишніх працівників "Беркуту".

Горошинський припустив, що допит Захарченка може відбутися не раніше осені.

"Зараз триває комунікація між Україною і Росією. Суд тільки робить запит на міжнародно-правову допомогу, і після цього буде комунікація між міністерствами юстиції двох країн, після цього визначається дата, час судового засідання, де може бути допитаний свідок. Якщо оцінювати реалістично, то швидше за все, на осінь ", - сказав Горошинський.

Водночас, суд відмовив у аналогічному допиті екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Як відомо, 18 лютого 2014 року на Євромайдані розпочались сутички, які призвели до масштабних жертв серед мітингувальників. 20 лютого на Інститутській розстріляли декілька десятків учасників протесту.

Захисники екс-"беркутівців" та екс-президента Віктора Януковича схиляють до версії, що правоохоронці також постраждали, а наказ стріляти могли дати лідери Майдану, а не попереднє керівництво України.

В міжнародному розшуку за злочини проти Майдану перебувають 22 особи.

Всього слідство у справі вбивств учасників Революції Гідності розшукує 110 підозрюваних.

В листопаді 2017 року Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.