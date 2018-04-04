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Аваков: Я не ставлю жучків в акваріум Холодницького

Середа, 4 квітня 2018, 12:19

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що його відомство не бере участі в конфлікті Національного антикорупційного бюро, Генеральної прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню LIGA.net.

"НАБУ отримувало від мене всю підтримку на всіх фазах свого становлення. І зараз, при всій конфліктності навколо і НАБУ, і САП, і СБУ я з ними не воюю. Міг би. Але я не беру участь в конфліктах силовиків", – стверджує Аваков.

Щодо справи, яку Національне антикорупційне бюро розслідує відносно сина міністра (так звана справа про "рюкзаки Авакова"), глава МВС вкотре назвав її "повністю інспірованою".

"І, на жаль, вона якраз є яскравим прикладом того, як працює режим дискредитації, і вільного або мимовільного використання НАБУ і САП у політичних цілях. Нікого не цікавить, що рюкзаки в наявності, ціна – адекватна і так далі. Всіх цікавив сам факт звинувачення сина міністра внутрішніх справ", – вважає Аваков.

За його словами, на цьому прикладі я видно "низьку якість роботи САП і НАБУ".

"Але у мене, ясна річ, конфлікт інтересів. Нехай займаються – я не втручаюся в хід цього розгляду. Але я, тим не менш, не беру участь у війні НАБУ, СБУ, ГПУ, у війні НАБУ і САП, не ставлю жучків в акваріум Холодницького. Мені є чим займатися. Я роблю свою роботу", - стверджує Аваков.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковНАБУАнтикорупційна прокуратураХолодницький
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