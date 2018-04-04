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Кононенко: Треба зняти з ГО кримінальну відповідальність щодо декларацій

Середа, 4 квітня 2018, 13:21

Перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко заявляє, що треба зняти кримінальну відповідальність з антикорупціонерів за не подані декларації.

Про це він повідомив журналістам у середу.

"У першу чергу - кримінальна відповідальність, її треба зняти. Не варто зв‘язувати діяльність антикорупціонерів із кримінальною відповідальністю", - сказав депутат.

Водночас, зазначив він, активісти повинні подавати декларації, адже "частині людей здається, що статки антикорупціонерів має бути видно".

"Ті перші декларації показали, що частина суспільства вважає, що зарплати у активістів-антикорупціонерів надто великі", - наголосив Кононенко.

Він також зауважив, що більша частина його фракції голосувала за президентський законопроект про відтермінування на 3 місяці строку подачі декларацій антикорупціонерами – з 1 квітня на 1 серпня.

"За цей час ми б могли вирішити це питання і проголосувати закон президента з пропозиціями Венеціанської комісії. Але в парламенті було більше піару, ніж бажання вирішити це питання. Фракції зареєстрували 5 чи 6 законопроектів, і тому жоден не пройшов", - каже Кононенко.

Роман Романенко, УП

Теми: БППдеклараціїзаконодавствокорупціяКононенко
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