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Ситник: Кожну справу про розкрадання в "оборонці" супроводжують маніпуляції

Середа, 4 квітня 2018, 14:15

Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що у його відомства не вистачає ресурсів, щоб максимальну увагу приділити оборонному сектору.  

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді у середу.

"Якщо хтось зараз скаже у цьому залі, що там немає корупції, то це буде брехня. І ми цим займаємось… Кожна справа щодо оборонного сектору супроводжується коментарями, що ми розвалюємо державу, розвалюємо оборонний сектор", - сказав він.

"Насправді, це маніпуляція, мета якої, приховати ті корупційні схеми, які там існують", - сказав він.

Як відомо, 30 березня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо посадовців Міноборони, яких підозрюють у розкраданні державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень.

Олександр Шумілін, УП
Теми: СитникВерховна РадаНАБУХолодницький
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