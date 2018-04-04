Ситник: Кожну справу про розкрадання в "оборонці" супроводжують маніпуляції

Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що у його відомства не вистачає ресурсів, щоб максимальну увагу приділити оборонному сектору.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді у середу.

"Якщо хтось зараз скаже у цьому залі, що там немає корупції, то це буде брехня. І ми цим займаємось… Кожна справа щодо оборонного сектору супроводжується коментарями, що ми розвалюємо державу, розвалюємо оборонний сектор", - сказав він.

"Насправді, це маніпуляція, мета якої, приховати ті корупційні схеми, які там існують", - сказав він.

Як відомо, 30 березня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо посадовців Міноборони, яких підозрюють у розкраданні державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень.