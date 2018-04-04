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Закон про реінтеграцію Донбасу оскаржили в КС

Середа, 4 квітня 2018, 17:23

Група народних депутатів оскаржила в Конституційному Суді ухвалений Верховною Радою закон про так звану реінтеграцію Донбасу.

Про це повідомив народний депутат БПП Іван Вінник на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні комітету стало відомо, що до Конституційного Суду надійшло конституційне подання про визнання неконституційним закону про деокупацію Донбасу. Вгадаєте авторів?... Німченко і компанія, "Український вибір" і далі по тексту", - сказав він на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони в середу.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон 18 січня 2018 року.

20 лютого президент Петро Порошенко підписав цей документ.

Під час обговорення кілька разів наголошувалося, що цей документ визнає Росію агресором і окупантом.

У самому тексті закону є дві згадки про Росію-агресора (у преамбулі і прикінцевих положеннях), а також одна згадка "держава-окупант" (у ст.7).

Дії РФ на території Донецької і Луганської областей у тексті закону названі "збройною агресією Російської Федерації".

"Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації", - вказується у преамбулі.

Згідно з текстом закону, до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями.

Межі окупованих територій в цих областях, визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.

Наголошується, що тимчасова окупація Російською Федерацією територій України незалежно від її тривалості є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

Теми: ДонбасКС
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