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Заступник Луценка розповіла, чому вирішила змінити підозру Бубенчику

Четвер, 5 квітня 2018, 11:02
Заступник Луценка розповіла, чому вирішила змінити підозру Бубенчику

Заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська, яка напередодні була призначена старшим прокурором у справі Івана Бубенчика заявила, що відкликала підозру проти нього, тому що вважає її непереконливою.

Про це вона сказала журналістам після засідання суду, де була відкликана стара підозра Бубенчику.

За її словами, підозра попередньої групи прокурорів, під керівництвом Сергія Горбатюка, була недостатньо обґрунтованою.

"Вважаю, що така кваліфікація, яка була у старій підозрі, була недостатньо обґрунтованою. Докази були непереконливими. Я їх ретельно вивчила. І якщо вони не переконливі для мене, то не переконають і суд", - сказала Стрижевська.

Вона відмовилась коментувати, що саме вона вважає непереконливим у старій підозрі і про що буде нова.

При цьому прокурор зазначила, що питання про запобіжний захід наразі не стоїть.

На запитання журналістів, чи не є тиском на слідство з боку генпрокурора Юрія Луценка, який напередодні заявив, що кваліфікація дій Бубенчика, яку визначив Горбатюк, є неправильною і саме тому він вирішив змінити групу прокурорів у цій справі ,від котрих очікує "об'єктивного рішення".

"Як Генпрокурор може тиснути на слідство? Я, як старший прокурор, прийшла до висновку, що  підозра є спірною. Тиску з боку Генпрокурора не було. Слідчий і прокурор є самостійними фігурами", - відповіла Стрижевська.

Вона додала, що у четвер ввечері Бубенчику буде вручена нова підозра, з якою ознайомляться адвокати і вибудують свою стратегію захисту.

"Думаю, ми будемо свідками дуже прозорого судового процесу", - зазначила прокурор.

На запитання, зверталася генпрокуратура до Польщі щодо екстрадиції іншого підозрюваного, який знаходиться у розшуку, вона відповіла, що поки такого запиту не було і ще не вирішено, чи буде у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що обвинувачення відкликає клопотання про тримання під вартою Івана Бубенчика. Суддя задовольнив клопотання.

Напередодні Генпрокурор Юрій Луценко змінив групу прокурорів у справі майданівця Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві двох правоохоронців 20 лютого 2014 року.

Раніше Бубенчику було пред'явлено підозру у тому, що близько з 7 до 8 години ранку 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності він вчинив 3 прицільні постріли з мисливського карабіну "Сайга М3" (7,62x39).

Йому інкримінували убивства працівника правоохоронного органу, який виконував службові обов’язки, і військовослужбовця, який охороняв громадський порядок, а також замах на вбивство військовослужбовця, придбання й носіння вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 ККУ).

У лютому 2016 року з'явилося інтерв’ю з учасником Євромайдану зі Львова, колишнім військовим Іваном Бубенчиком. В інтерв’ю він розповідав, що він нібито вбив двох бійців "Беркуту" на Інститутській 20 лютого 2014 року.

У 2016 році в інтерв'ю "Українській правді" Горбатюк коментував цю розповідь  Бубенчика так:

"І Бубенчик не один такий - було ще два випадки, коли конкретні особи в соцмережах розповідали про застосування зброї. Ми перевіряємо ці заяви і осіб їх робили. Бубенчика хотіли допитати, проте він відмовився. Ще викличемо. При цьому, коли ми викликали раніше іншу людину з приводу його розповідей про стрілянину, з ним прийшов натовп людей, обурених "поведінкою" слідства", - розповів він.

Детальніше про справи Мадану читайте у матеріалі: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

Яна Міланова, УП
Теми: ГенпрокуратураЛуценкоМайдан
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